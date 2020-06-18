غالبيتها في مدينة الصدر.. صحة الرصافة توضح خارطة اصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/06/18 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

بينها 55 بمدينة الصدر..



صحة الرصافة توضح خارطة الاصابات الـ"81" بفيروس كورونا المسجلة اليوم

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