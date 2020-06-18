وزير صحة كردستان يدلي بتصريح مقلق: قد نفقد السيطرة على الجائحة لهذا الاسباب

2020/06/18 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي ، الخميس 18-6-2020، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم، محذراً من فقدان السيطرة على الجائحة في حال استمرار اخطاء معينة.

وسجل اقليم كردستان اليوم 166 اصابة جديدة بفيروس كورونا وفقاً لبيان الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة العراقية.

وأوضح برزنجي في مؤتمر صحفي بأربيل إن "حكومة الإقليم لم تقصر في إعطاء التوجيهات للمواطنين للوقاية من الفيروس"، مشيراً إلى أن "الفيروس مستمر في التفشي وأن "نسبة الوفيات وصلت الى اكثر من 3 في المئة".

وأضاف أن "67 في المئة من والاصابات سجلت في محافظة السليمانية"، منوهاً إلى "تسجيل 7 وفيات جديدة اليوم في الإقليم".

وأردف برزنجي بالقول، "نتمنى ان تتعامل المؤسسات المعنية وبالأخص في المناطق التي شهدت تفشيا كبيرا، بانخاذ الاجراءات اللازمة لحماية ارواح المواطنين".

وأشار إلى "تراخي الإجراءات في المعابر الحدودية ونقاط التفتيش، أدى إلى انتشار الفيروس"، مضيفاً "للاسف لم تتخذ الإجراءات الصحية اللازمة في العديد من المعابر الحدودية".

ودعا برزنجي إلى "إعادة النظر في فتح أماكن ليست ضرورية وتشهد ازدحاما كبيرا"، مردفاً "مخاوفنا من استمرار ارتفاع الاصابات وايضا سيؤدي الى ارتفاع الوفيات".

وتابع بالقول، "نحن مع تشديد الاجراءات سواء المتعلقة بالحجر الصحي او الحظر او الحظر بين المدن وحتى في المعابر الحدودية، لانه اذا لم نستطيع السيطرة عليه فانه سيخرج الوضع عن السيطرة".

ونوه إلى أن "الحكومة تعمل على تخصيص ميزانية مناسبة لمواجهة الفيروس"، مؤكداً أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يتابع الامر بنفسه

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