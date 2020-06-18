بعد حصيلة الوفيات الاعلى.. الصحة تصدر بياناً جديداً

2020/06/18 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

الصحة: الوزارة تتعرض لهجمة شرسة تستهدف ملاكاتها وتحرض عليهم

الصحة تطالب الجهات المعنية بمحاسبة مطلقي الشائعا...





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