الامم المتحدة : العالم شهد نزوح ولجوء 80 مليون شخص نهاية عام 2019

2020/06/18 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اعلنت الأمم المتحدة، الخميس، إن ما يقرب من 80 مليون شخص في العالم أو ما يعادل واحدا بالمائة من سكان المعمورة اقتلعوا من ديارهم في نهاية عام 2019 بسبب الحروب أو الاضطهاد، وهو رقم قياسي يتوج عقدا عاصفا من النزوح.وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في تقرير تابعته على […]

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