2020/06/18 | 19:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الخميس، باسترجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي.وقالت الوزارة في بيان تلقته العهد نيوز، إن “وزير التربية يوجه بإسترجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي التزاماً بدعمهم وعدم الإضرار بهم معيشياً”.وأضاف البيان أن “وزير التربية وجه كذلك بايقاف استقطاعات التأمين الصحي الجماعي متعدد المنافع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يوجه باسترجاع مبالغ الضمان الصحي المستقطعة من الموظفين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يوجه باسترجاع مبالغ الضمان الصحي المستقطعة من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).