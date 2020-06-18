وزارة الصحة تسجل 1463إصابة جديدة بكورونا وشفاء 563 حالة

2020/06/18 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الخميس، تسجيل 1463 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق، وشفاء 563 حالة.

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