"أوبك+" تضغط على العراق بشأن خفض إنتاج النفط

2020/06/18 | 20:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مسودة بيان من اللجنة الوزارية المنبثقة عن أوبك+ بأن اللجنة لم توص بتمديد تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة لتشمل شهر أغسطس آب، في حين حثت دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين التزامها بحصصها الإنتاجية.

قد تكون هذه أول خطوة صوب تخفيف تخفيضات المعروض النفطي من مستواها القياسي الحالي البالغ 9.7 مليون برميل يوميا لتصبح 7.7 مليون برميل يوميا.

تسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة إلى أوبك+ وستجتمع مجددا في 15 يوليو تموز، حيث ستصدر توصية بمستوى التخفيضات التالي.

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