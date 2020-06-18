2020/06/18 | 20:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التربية، الخميس، استرجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي.وقالت الوزارة، في بيان تقلته /المعلومة/ إن “رئيس مجلس ادارة صندوق التربية المركزي علي حميد مخلف وجه في الجلسة السابعة والخمسين لصندوق التربية بايقاف استقطاعات التأمين الصحي الجماعي متعدد المنافع الخاصة بموظفي وزارة التربية لصالح شركة التأمين العراقية “.وأضافت، أن “الوزير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن استرجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن استرجاع المبالغ المستقطعة من الموظفين للضمان الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).