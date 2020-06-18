علاء عبد الزهرة يعود الى عش النوارس

2020/06/18 | 20:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر مهاجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، علاء عبد الزهرة، العودة الى فريقه السابق الزوراء في الانتقالات الصيفية الحالية.وقال مصدر مقرب من عبد الزهرة لـ /المعلومة/ ان الاخير “قرر العودة الى نادي الزوراء بعد نهاية عقده مع الشرطة”.واضاف ان “عبد الزهرة اتفق على جميع بنود العقد مع النوارس وسيتم توقيع العقد رسمياً […]

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