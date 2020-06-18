سعدون الساعدي يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بنشر كورونا في مدينة الصدر: ’’لحكوني على صموناتي’’!

2020/06/18 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد خرج وزير الصحة، الدكتور حسن التميمي، قبل ايام بتصريح قال فيه ان وزارته باشرت برفع دعوى قضائية ضد احد محيي الحفلات التي تحضرها الآلاف في بغداد، في ظل تسجل اعداد متصاعدة من المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، لتخرج بعدها الدعوات المطالبة بأن لا يقتصر قراره ضد ’’شخص معين’’ بل يطال كل التجمعات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى.ومن ابرز تلك الشخصيات التي باشرت وزارة الصحة، وفقا لكلام الوزير، برفع دعوى قضائية ضده، محيي الحفلات الذي اشتهر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اكدت مصادر انه سعدون الساعدي، صاحب ردة ’’صمون عشرة بألف’’، الذي احيا حفلة في مدينة الصدر شرقي بغداد حضرها ما يقارب 5 آلاف شخص.الآراء اختلفت، عند المدونين والناشطين في مواقع التواصل، منها من رأى ان خطوة وزارة الصحة تجاه سعدون الساعدي ستحد من تلك التجمعات التي قد تتحول الى بؤر للعدوى من فيروس كورونا، فيما رأى اخرون ان الوزارة اتجهت نحو الساعدي، لانه الحلقة الاضعف، فيما تركت عشرات التجمعات الاخرى في الاسواق والشوارع، وساحات التظاهر، خصوصا للمئات الذين يخرجون بشكل يومي رداً على قرارات الحكومة باستقطاع رواتبهم والمعروفين باسم (جماعة رفحاء)، التي لم تحرك الوزارة ساكنا تجاههم.ومع تصاعد تلك الدعوات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، د.سيف البدر، "اننا في حالة حرب مع الفيروس، واجراءاتنا لا تقتصر على شخص دون اخر، هناك اجراءات ضد اصحاب الحفلات وليس ضد المطرب الذي يحضر، هدفنا تقليل التجمعات وعلى الجميع ان يعي ذلك".وفي اول رد له على الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاهه، بعد اعلان الصحة رفع دعوى قضائية ضده، قال سعدون الساعدي "حظي سيء..



انقلب الدنيا بسبب اغنية (صمون عشرة بألف)، وزارة الداخلية ووزارة الصحة تبحث عني".واضاف ’’الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل هي قديمة، لقد تعهدت للداخلية بعدم احياء الحفلات".وتعليقاً على حضور الآلاف في حفلة مدينة الصدر، "صاحب الحفلة هو من دعا كل الذين حضروا، وقد جعلني امام الامر الواقع".وعن اتهامه بأنه السبب وراء انتشار كورونا علق قائلاً: "حفلاتي هنا في بغداد وليس في الصين حتى اكون سبباً في نشر الوباء"، واختتم حديثه على طريقته الشهرية "هن صمونات عشرة بالف ولحكوني عليهن".

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