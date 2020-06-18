بالصورة: صحة الكرخ تنعى طبيباً توفي جراء فيروس كورونا بعد 4 ايام من ابلاغه بالاصابة

2020/06/18 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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جاسب الحجامي - مدير عام دائرة صحة الكرخ - فيس بوك

فارقنا اليوم الى جوار ربه الدكتور محمود عفتان الجنابي طبيب اختصاص الجراحة العامة في مستشفى اليرموك التعليمي بعد صراع مع فايروس كورونا الذي لم يمهله طويلا حتى سلبه حياته و فارق هذه الدنيا الى مثواه الأخير.و بأسمي و نيابة عن جميع منتسبي الدائرة أتقدم الى عائلته و محبيه بالتعازي و المواساة و اسأل الله تعالى ان يجعلها لهم آخر الاحزان و يشمله برحمته الواسعة.

الاسم:د.محمود عفتان ال جنديل الجنابيالعمر: : ٤٥ سنةالمهنة: طالب بورد عربي جراحة عامة/مركز اليرموك التعليميحاصل على دبلوم جراحة عامة.العنوان: بغداد-السيدية-حي الضباط-م ٨٢٧-ز ٥٠-دار ٤تاريخ الاخبار عن المرض:١٤/٦

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