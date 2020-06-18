مدير مستشفى بمحافظة جنوبية: دخلنا مرحلة ذروة التفشي بالمحافظة والساعات المقبلة ستكون الاقسى !

2020/06/18 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعلن مدير مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار د.



راجي الياسري ، الخميس 18-6-2020، دخول مرحلة ذروة ت...





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