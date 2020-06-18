مصدر امني لـ” العهد نيوز” القوات الامنية تقتحم منطقة الحسينيات غربي الانبار

2020/06/18 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الخميس، بان القوات الامنية اقتحمت منطقة الحسينيات غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري اقتحمت منطقة الحسينيات بقضاء هيت غربي الانبار ، لتعقب بقايا خلايا مجرمي داعش في المناطق […]

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