خدمة جديدة من غوغل في جميع مدن العالم باستثناء دولتين عربيتين!

2020/06/18 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت شركة “غوغل” أن مبرمجي ألعاب الفيديو الحديثة يتطلعون إلى إنشاء ألعاب مرتبطة ببيانات خرائط غوغل لتغطية كل نقطة على الأرض.وسيستخدم مبرمجو الألعاب بيانات خرائط غوغل في تصميم هذه الألعاب وسيتمكنون من خلالها الوصول إلى أشكال هندسية ثلاثيّة الأبعاد للمباني في جميع دول العالم، وسيكونون قادرين أيضاً على برمجة المستويات والوحوش على […]

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