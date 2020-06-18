بالفيديو: مطاردات هوليودية في البصرة،، 3 قتلى بعد تسليب مقاولين واشتباك مع الشرطة

2020/06/18 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أطلعت “يس عراق” على سلسلة مقاطع صورها ناشطون من محافظة البصرة، بعد عملية أمنية لقوات الشرطة المحلية والجيش للأمساك بمجموعة قامت بسرقة مقاولين في المحافظة.وقال شهود عيان، ان “احد المقاولين تعرض الى سطو مسلح من قبل مسلحين، حينها تدخلت الشرطة وتبادلت إطلاق النار معهم، تم قتل ثلاث منهم وجُرح الرابع”.واضاف […]

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