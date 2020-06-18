2020/06/18 | 20:11 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة مستشفى ابن زهر الخاص بحجر المصابين بفايروس كورونا تمنح الضوء الاخضر للحكم علي كريم بالخروج بعد تعافيه بشكل تام

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