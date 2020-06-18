علاوي : إدانة الانتهاكات التركية والإيرانية لم تعد مجدية ويجب تقديم شكوى لمجلس الأمن

2020/06/18 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الحكومة بنقل موضوع الانتهاكات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية الى الجهات الدولية، عبر تقديم شكوى الامم المتحدة.

وأكد علاوي في تغريدة على تويتر، ان ادانة القصف والتجاوزات التركية والايرانية على الاراضي العراقية لم تعد مجدية، مشيرا الى ضرورة اثارة شكوى لدى مجلس الامن الدولي.

وأضاف علاوي ان على الحكومة التدخل لحماية السيادة العراقية، وضبط الاطراف الكردية المعارضة لتركيا وايران، ومنع استخدام الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار، مختتما تغريدته بالقول ” ان الحوار هو الحل”.

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