تفاصيل الإصابات الـ17 الجديدة بكورونا في الانبار

2020/06/18 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوضحت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابات الـ17 الجديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، والتي اعلنت ضمن الموقف الوبائي الرسمي لوزارة الصحة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “المصابين الـ ١٧ بفيروس كورونا ملامسين لحالة مؤكدة سابقا في قضاء هيت وهم تحت الحجر وحالتهم الصحية جيدة جدا […]

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