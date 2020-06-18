حريق هائل يلتهم بساتين

2020/06/18 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأفاد الدفاع المدني العراقي يوم الخميس باندلاع حريق هائل في بساتين نخيل بمحافظة كربلاء ما أجبرها على إجلاء ثلاثة آلاف شخص.وقال الدفاع المدني في بيان تلقته "كلكامش برس"، إن "النيران التهمت مساحة شاسعة من بساتين عين تمر تقدر 250 دونما".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهود مضنية طيلة 8 ساعات متواصلة حتى اسندت بفرق اطفاء اضافية من محافظات النجف وبابل لتتمكن من اجلاء 3000 مواطن من سكنة المنطقة بعد ان طوقت النيران وابعدت خطرها عن 600 دار سكنية".وأشار إلى أن "الحادث أدى أيضا الى احتراق مخزن للتمور مشيد من الواح الچينكو"، منوهاً إلى أن "شدة سرعة الرياح في المنطقة تسببت بانتشار الحريق بسرعة كبيرة في البساتين والحشائش المتيبسة بشكل يصعب معها السيطرة عليها بادئ الامر".وتابع بالقول، "حالياً تم انهاء الحريق من قبل فرق الدفاع المدني بإشراف العميد طاهر حميد محسن مدير دفاع مدني محافظة كربلاء المقدسة واشراف محافظ كربلاء دون تسجيل اصابات بشرية".وأشار البيان إلى "فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

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