2020/06/18 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بلجنة الطاقة: نسعى لتضمين رواتب 90 ألف موظف عقد لدى الكهرباء في الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بلجنة الطاقة: نسعى لتضمين رواتب 90 ألف موظف عقد لدى الكهرباء في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بلجنة الطاقة: نسعى لتضمين رواتب 90 ألف موظف عقد لدى الكهرباء في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).