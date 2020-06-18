بسبب خلاف فقهي.. رجل يقتل آخر داخل مسجد في دولة عربية

2020/06/18 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قام رجل بتسديد أربع طعنات لآخر خلال أداء صلاة الظهر داخل مسجد في السودان، بسب خلاف فقهي بين الثنائي.وبحسب صحيفة “آخر لحظة” السودانية، توفي الحاج إبراهيم بابكر عقب تلقيه طعنات قاتلة في القلب خلال الصلاة داخل مسجد العبدلاب في قرية البركل.وذكر شهود عيان أن السبب هو خلافات ونقاشات محتدمة دارت بين الاثنين […]

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