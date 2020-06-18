2020/06/18 | 20:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ينتظر مستخدمو apple watch بلهفة إعلان شركة آبل عن نظام التشغيل الجديد الذي ستحصل عليه ساعاتهم الذكية، فما أهم الميزات التي سيحملها هذا النظام.وتبعا للتسريبات فإن نظام watchOS 7 المنتظر سيحمل لمستخدمي ساعات آبل ميزة لم تتوفر في ساعاتهم من قبل، هي إمكانية التحكم بقفل السيارة عن بعد عبر تقنية CarKey التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة جديدة تتحكم بالسيارة وترصد الوضع الصحي لمستخدمها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة جديدة تتحكم بالسيارة وترصد الوضع الصحي لمستخدمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).