خاص لـ”العهد نيوز”.. وفاة مصاب بكورونا لامس قرابة 300 شخص في قضاء الشرقاط

2020/06/18 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مصدر محلي، اليوم الخميس، عن وفاة شخص اثبتت النتائج المختبرية اصابته بفيروس كورونا بعد وفاته في قرية اسديرة الوسطى التابعة لقضاء الشرقاط شمال صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان المتوفي قد لامس قرابة 300 شخص على الاقل من اهالي القرية والقرى المجاورة بسبب عدم ظهور اي اعراض عليه بالفيروس […]

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