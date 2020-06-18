النفط يصعد بفعل الالتزام بخفض أوبك+ والجائحة تلقي بظلالها

2020/06/18 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس بالتزامن مع اجتماع لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها لمراجهة تخفيضات معروض الخام غير المسبوقة، وإن استمرت بواعث القلق في السوق حيال زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض مناطق الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 1523 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 54 سنتا إلى 41.25 دولار للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا مسجلة 38.55 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، كبير محللي سوق النفط لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، ”سنلحظ التزاما أكبر من أوبك..



أعتقد أن السعر كان سيصبح أعلى بكثير لو لم تكن هذه المخاوف من فيروس كورونا.“

تعقد لجنة وزارية لتحالف أوبك+ اجتماعا يوم الخميس لمراجعة تخفيضات المعروض النفطي القياسية وخطط دول مثل العراق وقازاخستان لتحسين الامتثال للحصص من أجل دعم الأسعار المكروبة في ظل تهاوي الطلب بما يصل إلى الثلث في خضم الجائحة.

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