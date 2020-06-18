رويترز: أوبك+ تضغط على العراق وقازاخستان لتحسين الالتزام بخفض النفط

2020/06/18 | 20:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت مسودة بيان من اللجنة الوزارية المنبثقة عن أوبك+ اطلعت عليها رويترز أن اللجنة لم توص بتمديد تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة لتشمل شهر أغسطس آب في حين حثت دولا مثل العراق وقازاخستان على تحسين التزامها بحصصها الإنتاجية.

قد تكون هذه أول خطوة صوب تخفيف تخفيضات المعروض النفطي من مستواها القياسي الحالي البالغ 9.7 مليون برميل يوميا لتصبح 7.7 مليون برميل يوميا.

تسدي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المشورة إلى أوبك+ وستجتمع مجددا في 15 يوليو تموز، حيث ستصدر توصية بمستوى التخفيضات التالي.

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