كلمة أخيرة عن المثلية - كمال غبريال

2020/06/18 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال ولن أعود ثانية لهذا الموضوع:- المثلية سلوك وميل جنسي يخص أصحابه، وليس لأي من كان حتى الآلهة التدخل فيه.



فجسم الإنسان ملك له وحده، و شأن لأحد به.- المثلية ممارسة شاذة من الناحية الفسيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية.- قد تعود المثلية للتربية أو التجارب الشخصية غير السوية.- قد تعود لخلل في معادلة هرمونات الإنسان.- قد تعود لخلل في التركيب الجيني، مماثل لأصحاب متلازمة داون وغيرها من ......





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