تنظيم الجهود وتوحيدها الطريق الأقصر لانتصار الانتفاضة - جلال الصباغ

2020/06/18 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ بعد محاربة السلطة وقمعها الوحشي للمنتفضين طوال الفترة الماضية، استطاعت ان تقلل من أعداد المتواجدين في الساحات، وصورت عبر ماكنتها الإعلامية أن مجيء ألكاظمي إلى السلطة سيكون الحل لأزمتها، محاولة عبر ذلك القضاء على الانتفاضة، متوهمة أنها قادرة على الرجوع إلى ما قبل الاول من أكتوبر.



في ظل التطورات الميدانية سواء على مستوى السلطة ومحاولة الحفاظ على النظام، أو على مستوى الانتفاضة التي تحاول بعض الجه ......





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