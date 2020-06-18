رسالة إلى أصدقائي البيض - محمود الصباغ

2020/06/18 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ نحن في فرنسا لسنا عنصريين ولكنني لم أر في ما أذكر رجلاً أسود يشغل لدينا منصب وزير.



مع أني أبلغ خمسين سنة من العمر وتوالت عليّ حكومات عديدة.



نحن في فرنسا لسنا عنصريين ولكن السود والعرب يشكّلون الأغلبية الساحقة من نزلاء السجون.نحن في فرنسا لسنا عنصريين، ولكنني أنشر كتبي منذ 25 سنة ومع ذلك لم يستجوبني خلال هذه الفترة كلها سوى صحافي أسود وحيد.



وصوّرتني امرأة وحيدة أصولها جزائرية.



نحن في فرنسا لسنا ......





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