2020/06/18 | 20:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت القوّات التركيّة اليوم الخميس الدوريّة الـ18 على الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق موسكو المبرم بين روسيا وتركيا بشأن مناطق شمال غربي سوريا.وأكدت مصادر محليّة لموقع الحل نت غياب…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوّات الروسيّة تغيب عن الدوريّة المشتركة الأخيرة في إدلب والسبب؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوّات الروسيّة تغيب عن الدوريّة المشتركة الأخيرة في إدلب والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).