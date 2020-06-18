جمعية قانونية تورد ’’دلائل’’ تؤكد استحالة عودة مجالس المحافظات للدورة الحالية

2020/06/18 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكد رئيس الجمعية القانونية في محافظة ديالى عماد البدري، اليوم الخميس، استحالة عودة مجالس المحافظات وفقاً لعدد من الدلائل والمعطيات.وقال البدري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مجلس النواب صوت قبل اشهر على انهاء تكليف مهام مجالس المحافظات وتم الطعن به كإجراء قانوني امام المحكمة الاتحادية من قبل بعض اعضاء تلك المجالس ". واضاف البدري، "بالاضافة الى ذلك صدر تعميم رسمي مؤخرا من امانة مجلس الوزراء حيال احالة اعضاء مجالس المحافظات الى التقاعد، اي ان تلك المجالس اصبحت منتهية من الناحية الادارية لكن مجالس المحافظات من الناحية القانونية موجودة وستعود في اي انتخابات تقرر في الفترة القادمة واي رفض من الممكن الطعن به امام المحكمة الاتحادية".واشار البدري الى ان "اعضاء مجالس المحافظات من الناحية القانونية انتهت دورتهم وكتاب احالتهم للتقاعد موجود لكن من الممكن عودتهم للترشيح على الدورات المقبلة".وفي وقت سابق، أوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، بشأن صدور قرار رسمي من المحكمة الاتحادية حول عودة مجالس المحافظات.

وقال همزة، لـ(بغداد اليوم)، إنه "حتى الساعة، لم يرد لنا اي شيء رسمي بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بشأن عودة عمل مجالس المحافظات".

وأضاف، أنه "من الممكن عودة عمل مجالس المحافظات، حتى وان تم تصويت البرلمان العراقي، على حلها، اذا كانت المحكمة الاتحادية طعنت بهذا القرار، خصوصاً ان قرار الاتحادية هو بات وملزم، وللمحكمة الاتحادية الحق في نقض كل ما يصدر من البرلمان العراقي، اذا كان مخالف للدستور والقانون".

وأوضح همزة ان "اي حكم يصدر من المحكمة الاتحادية بشأن عمل مجالس المحافظات، هو بات وملزم ويجب الالتزام به، ولا يحق لأي احد الطعن به، فقرار عودة عمل مجالس المحافظات، حصراً حالياً بيد المحكمة الاتحادية".

وكان عدد من أعضاء مجالس المحافظات، قد قدموا يوم أمس طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقرار مجلس النواب العراقي، بشأن حل المجالس.

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