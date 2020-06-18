صحة كردستان تعل تسجيل 7 وفيات و 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/18 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل اكثر من 200 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 7 وفيات خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة، انه "تم تسجيل 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق كردستان".

واضاف ان "في اربيل تم تسجيل 47 اصابة، في السليمانية 134، 25 كرميان، 4 دهوك، 14 حلبجة، مع 7 حالات وفاة جديدة".

وبذلك يصبح عدد المصابين الكلي في كردستان "3045 حالة اصابة، عدد الوفيات الكلي 89 ، اما عدد حالات الشفاء فقد بلغت 1217 ، عدد الحالات الراقدة 1746".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس (18 حزيران 2020)، تسجل 83 حالة وفاة و1463 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد في قفزة كبيرة بعدد الوفيات بعد ان كان المعدل السابق يتراوح ما بين 50-60 حالة يومياً فيما سجلت امس اعلى حصيلة اصابات بـ 1554 حالة.

ومنذ الخامس من حزيران الجاري، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا لا يقل عن الألف يومياً ارجعته وزارة الصحة العراقية لسببين الأول هو عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي والى زيادة قدراتها التشخيصية بعد ارتفاع عدد الفحوص اليومية لأرقام تقل عن العشرة الاف ، فيما كان العراق يسجل معدل إصابات يقل عن 100 يومياً حتى تاريخ 13 أيار الماضي.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

وجهت منظمة الصحة العالمية، رسالة لأهالي العاصمة العراقية بشأن خطر وباء كورونا الذين سجلت فيه بغداد اعلى حصيلة إصابات ووفيات على مستوى البلاد.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق – د.



أدهم إسماعيل "حظر التجوال

بغداد اليوم- بغداد

خرج وزير الصحة، الدكتور حسن التميمي، قبل ايام بتصريح قال فيه ان وزارته باشرت برفع دعوى قضائية ضد احد محيي الحفلات التي تحضرها الآلاف في بغداد، في ظل تسجل اعداد متصاعدة من المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا، لتخرج بعد

بغداد اليوم _ بغداد

نعى مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الخميس، طبيباً توفي جراء فيروس كورونا بعد 4 ايام من ابلاغه بالاصابة.

وقال جاسب الحجامي على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الدكتور محمود عفتان الجنابي طبيب اخت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة كردستان تعل تسجيل 7 وفيات و 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كردستان تعل تسجيل 7 وفيات و 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).