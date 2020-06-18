كورونا.. الصحة العالمية توجه رسالةً لأهالي بغداد: افعلوا هذين الأمرين أو انتظروا أياماً صعبة للغاية !

2020/06/18 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجهت منظمة الصحة العالمية، رسالة لأهالي العاصمة العراقية بشأن خطر وباء كورونا الذين سجلت فيه بغداد اعلى حصيلة إصابات ووفيات على مستوى البلاد.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق – د.



أدهم إسماعيل "حظر التجوال في بغداد أيام الخميس والجمعة والسبت الذي بدأ تطبيقه اليوم مهم للغاية ان طبق بشكل سليم، بغداد سجلت 45% من الإصابات والحالات الراقدة بالمستشفيات بكورونا على مستوى العراق وعدد الراقدين الحالي فيها يصل الى 5 الاف ثم تليها السليمانية وواسط وميسان".وأضاف " رسالتنا لأهالي بغداد والأجهزة الأمنية فيها ، لا تكتفوا بإغلاق المحافظة وتسمحوا بالاختلاط والتلامس داخلها هذا اولاً وثانياً يجب على مواطنيها لبس الكمامات والكفوف وخاصة عند الخروج وتجنب الاختلاط ويمكن ان تتراجع الإصابات كثيراً اما اذا استمر الوضع على ما هو عليه فالوضع سيكون خطراً للغاية في العاصمة بالأيام المقبلة".وشدد على ان "الظرف الحالي بمواجهة كورونا في العراق سيء، الإصابات اليومية سجلت أخيراً أكثر من 1500 حالة ومؤشر الوفيات ارتفع ايضاً ، قبل 100 كان لدينا ثقة بأن العراق سائر في الطريق الصحيح بالانتصار على الفيروس ".وعلق على الانتقادات الموجهة للحكومة العراقية في مواجهة خطر كورونا بالقول " الإجراءات الحكومية وحظر التجوال منذ 110 ايام لم تلق تعاوناً من المواطنين، الحكومة العراقية ومنظمة الصحة العالمية وضعا حلولاً بمثابة علاج للمواطنين لتلافي الإصابة بالمرض لكن للأسف لا التزام من المواطنين".وبين " إجراءات وزارة الصحة العراقية صحيحة للغاية منذ بدء الجائحة، المشكلة في التزام المواطنين في التعليمات لأنه ضعيف للغاية" حسب قوله.وأكد إن " النظام الصحي العراقي استطاع تجاوز الموجة الأولى من كورونا وما نواجهه الان موجة ثانية وهناك زخم كبير على المستشفيات ساهم باكتشاف الكثير من الحالات المخفية التي كانت تخشى مراجعتها".وتابع " ايضاً لدينا الان زيادة ملحوظة بعدد الفحوصات التي كانت سابقاً لا تزيد عن 3000 والان اقتربت من العشرة الاف وهذا ايضاً سمح باكتشاف الاف الحالات المخفية".وعبر عن اسفه من انه " ورغم كل التحذيرات استمرت الاعراض ومجالس العزاء وحدث تزاور كبير في العيد ، وهذه 3 أسباب رفعت ايضاً عدد الإصابات".وأضاف " المواطنون تعاملوا مع عودة الحظر الجزئي هذا الأسبوع بالعودة الى التجمعات، لا يمكن ان تضع الدولة شرطياً على كل مواطن، الوعي يجب ان يكون هو الأساس".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس (18 حزيران 2020)، تسجل 83 حالة وفاة و1463 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد في قفزة كبيرة بعدد الوفيات بعد ان كان المعدل السابق يتراوح ما بين 50-60 حالة يومياً فيما سجلت امس اعلى حصيلة اصابات بـ 1554 حالة.

ومنذ الخامس من حزيران الجاري، يسجل العراق معدل إصابات بكورونا لا يقل عن الألف يومياً ارجعته وزارة الصحة العراقية لسببين الأول هو عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي والى زيادة قدراتها التشخيصية بعد ارتفاع عدد الفحوص اليومية لأرقام تقل عن العشرة الاف ، فيما كان العراق يسجل معدل إصابات يقل عن 100 يومياً حتى تاريخ 13 أيار الماضي.

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