تسجيل 7 وفيات و224 إصابة جديدة بكورونا في كردستان


تسجيل 7 وفيات و224 إصابة جديدة بكورونا في كردستان
2020/06/18 | 20:39 - المصدر: موازين
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