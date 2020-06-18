صحة كردستان تعل تسجيل 7 وفيات و 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/18 | 20:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل اكثر من 200 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 7 وفيات خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة، انه “تم تسجيل 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق كردستان”.واضاف ان “في اربيل تم تسجيل 47 اصابة، في السليمانية 134، 25 كرميان، 4 دهوك، 14 حلبجة، […]

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