كورونا.. كوردستان تسجل أعلى إصابات يومية بـ224 حالة و7 وفيات

2020/06/18 | 20:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، عن إصابة 224 شخصاً، وهو رقم قياسي، بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وفاة سبعة أشخاص جراء إصابتهم بالمرض.

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