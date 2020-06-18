“ديكساميثازون” أول عقار أثبت فعاليته،، تعرف على أمل البشرية في علاج مصابي كورونا

2020/06/18 | 20:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت باحثون بريطانيون، اليوم الخميس، نتائج جديدة في استخدام علاجات السرطان ضد فيروس كوفيد-19 المعروف بكورونا والذي وصلت اصاباته في العالم الى اكثر 8 مليون إصابة وقتل اكثر من 446 ألف أنسان.وبحسب تقارير بريطانية، فإن البحوث التي اجريت خلال دراسة لجامعة أوكسفورد أثبتت، أن عقار ديكساميثازون قد ينقذ حياة بعض المرضى […]

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