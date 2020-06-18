2020/06/18 | 20:45 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الترا عراق - فريق التحريرترتفع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في العراق بوتيرة متسارعة، فيما تسلل الوباء إلى صفوف شخصيات بارزة ومشهورة من سياسيين ومسؤولين ورياضيين وفنانين وأطباء.
بعد نجوم كرة ومسؤولين..
"موجة" قادمة من 4 دول..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة مشاهير عراقيين ضربهم الوباء ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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