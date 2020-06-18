قائمة مشاهير عراقيين ضربهم الوباء

2020/06/18 | 20:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرترتفع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" في العراق بوتيرة متسارعة، فيما تسلل الوباء إلى صفوف شخصيات بارزة ومشهورة من سياسيين ومسؤولين ورياضيين وفنانين وأطباء.

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