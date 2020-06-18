الرصافة.. التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا

2020/06/18 | 20:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 حزيران 2020)، إنه "تم تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 55 اصابة بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى 5019 اصابة"، مبيناً إن "الاصابات الجديدة موزعة كالتالي : مدينة الصدر 55 حالة ضمن محلات 540, 539, 527, 521, 567, 569, 554, 530, 557, 561, 513, 555, 535, 532, 517, 528, وقطاعات 50, 20, 6 والزراعيالبلديات 4 حالات محلة 738, 751, 728الشعب 7 حالات ضمن محلات 335, 329الحسينية حالة واحدة محلة 223الامين حالة واحدة محلة 743الاعظمية حالة واحدة محلة 314حي الزهراء حالة واحدة محلة 773بغداد الجديدة حالة واحدة محلة 723الكريعات حالة واحدة محلة 336العبيدي حالة واحدة محلة 768وزارة الداخلية 3 حالات منتسبينالطالبية 3 حالات محلة 521الكرادة حالتين محلة 909 وتقاطع المسبحوأشار إلى أنه "تم نقل جميع الحالات المصابة المشخصة الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة منها الى ردهات الانعاش الخاصة بمصابي كورونا"، موضحاً أن "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 5091 توفي منهم 262 فيما اكتسب الشفاء 3551 ومتبقي قيد العلاج 1278 حالة".وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين غير مبالين بخطورة الفيروس"، مؤكدا ان "تلك الجهود سيخلدها التاريخ وتذكر للأجيال وسيقف لها الجميع اجلالها لحجم التضحيات التي يقدمونها".

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