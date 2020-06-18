استطلاع جديد لرويترز.. بايدن سيهزم ترامب بفوز ساحق

2020/06/18 | 20:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف استطلاع للرأي أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن سيهزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فوز ساحق إذا أجريت الانتخابات في الوقت الحالي.وذكر الاستطلاع الذي اجرته وكالة رويترز أن ثمانية واربعين بالمئة من المستطلعين قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم لصالح بايدن و خمسة وثلاثين بالمئة لصالح ترامب.واضاف أن خمسة وخمسين بالمئة من […]

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