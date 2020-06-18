الحشد الشعبي ينجز تعفير 10 دوائر كبيرة خلال 72 ساعة

2020/06/18 | 20:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجز الحشد الشعبي، الخميس، تعفير وتعقيم 10 دوائر حكومية كبيرة خلال الـ72 ساعة الماضية وذلك في اطار جهود مكافحة فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قسم الصحة العامة في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي أنجز للفترة من 14 – 17 حزيران الحالي تعفير وتعقيم 10 دوائر حكومية.

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