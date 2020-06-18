قيادي كردي: تركيا تريد تكرر التجربة السورية في الإقليم وهذا موقف الأحزاب الكردية منها

2020/06/18 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الخميس، أن تركيا لديها مطامع في إقليم كردستان، مبينا أن الاحزاب الكردية ترفض القصف العسكري.وقال سورجي، في حديث لقناة “العهد”، وتابعته “العهد نيوز” إن “تركيا بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني لديها قواعد امنية عسكرية عديدة في كردستان”، لافتا إلى أن “معظم الأحزاب الكردية […]

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