الصحة العالمية تخاطب البغداديين: هذه وصايانا الاخيرة “قبل الكارثة”

2020/06/18 | 20:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الخميس، ان اصابات كورونا من الممكن ان تتراجع في حال التزم سكان العاصمة العراقية بالوصايا الصحية للحد من خطر الجائحة الذي سجلت فيه بغداد اعلى حصيلة إصابات ووفيات على مستوى البلاد.وقال ممثل المنظمة أدهم إسماعيل، في تصريحات أطلعت عليها “يس عراق”، ان “حظر […]

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