2020/06/18 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الخميس، ارتفاع نسب الوفيات في الاقليم إلى 3.7%، فيما حذر من ان عدم تطبيق المواطنين للاجراءات الصحية بشكل جيد سيؤدي الى حدوث كارثة.وقال برزنجي، خلال مؤتمر صحافي، إن "نسب الاصابة بكورونا في الاقليم ترتفع بشكل يومي"، مطالبا المواطنين بـ"الالتزام بشكل جيد بالاجراءات الوقائية كي لا تحدث كارثة".واضاف، ان "المؤسسات الصحية في اقليم كردستان تؤدي مهامها بشكل علمي ضد انتشار الفيروس وانها تؤدي تلك المهام دون تقصير"، مؤكدا "ارتفاع نسبة الاصابة بالفيروس المستجد في الاقليم والذين تظهر عليهم اعراض المرض الى 51%، وان نسبة الوفيات بالفيروس المستجد بلغت 3.7% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالاشهر المنصرمة".وحذر، من ان "التباطؤ في تطبيق الاجراءات الصحية ستؤدي الى حدوث كارثة"، مطالباً المواطنين بـ"تطبيق الاجراءات الوقائية والصحية".ولفت، إلى أن "حكومة اقليم كردستان قررت تخصيص موازنة طوارئ لمحافظة السليمانية لمواجهة انتشار فايروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير صحة كردستان يؤكد ارتفاع نسب الوفيات ويحذر من حدوث كارثة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير صحة كردستان يؤكد ارتفاع نسب الوفيات ويحذر من حدوث كارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).