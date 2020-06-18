كردستان تسجل 7 وفيات و224 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/18 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته "كلكامش برس"،، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم عزل 91 مواطنا في 31 مركزا للعزل الصحي ممن عادوا من الخارج والملامسين لمصابين سابقين، منهم 270 في اربيل ، 4 في السليمانية، و698 في دهوك".واضاف البيان، انه "تم اجراء الفحوصات لـ 2106 مواطنا ، 1077 في اربيل ، 495 في السليمانية، 394 في دهوك، 25 في حلبجة، و115 في كرميان، مبينة ان عدد الاصابات الجديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 224 حالة، في اربيل 47، السليمانية 134، كرميان 25، دهوك 4، وحلبجة 14".ولفت، إلى "تسجيل 94 حالة شفاء لمصابين بكورونا، 67 في اربيل ، 23 في كرميان و4 في دهوك"، منوها الى انه "تم تسجيل 7 وفيات، 6 في السليمانية وحالة وفاة واحدة في كرميان".وأكد، أن "مجمل حالات الاصابة بفيروس كورونا في اقليم كردستان وصلت الى 3045 حالة بينها 82 حالات وفاة، وشفاء 1217 حالة بعد تلقي العلاج اللازم وباقي الحالات التي يبلغ عددها 1746 تخضع للرعاية الطبية".

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