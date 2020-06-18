أربيل تصدر قرارات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في المحافظة

2020/06/18 | 21:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدرت غرفة العمليات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، قرارات وتعليمات جديدة لاحتواء ما قالت إنه تفشي “خطير” للفيروس، من بينها منع دخول أي شخص إلى المحافظة لغاية مطلع تموز المقبل.وذكر بيان للغرفة وتلقته (المستقلة)..اليوم الخميس انه بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل واسع في مدينة اربيل وخطورة الوضع فان […]

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