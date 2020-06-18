مسؤول الوطني الكردستاني في نينوى: العدوان التركي على العراق بمثابة “إرهاب” دولة

2020/06/18 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى اعلن مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، زكي خضير الماموسي، اليوم الخميس بان الاعتداء التركي وتدخله في الاراضي العراقية بمثابة إرهاب دولة وتعدي سافر على سيادة العراق.وقال الماموسي في حديث لوكالة “العهد نيوز” إن “التدخل التركي وقصفة للمحافظات العراقية بمثابة ارهاب دولة وانتهاك صارخ لسيادة البلد من دون احترام أي […]

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