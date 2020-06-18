شقيقة رونالدو تهاجم يوفنتوس بعد خسارة الكأس

2020/06/18 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في واقعة تكررت عدة مرات في السابق، هاجمت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه، بعد سقوط يوفنتوس أمام نابولي في كأس إيطاليا.وعلى حسابها بتطبيق إنستغرام، هاجمت إيلما أفيرو، الشقيقة الكبرى لرونالدو، نادي يوفنتوس ومدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، في منشور مثير للجدل، الخميس، بعد هزيمة يوفنتوس على يد نابولي بنهائي كأس إيطاليا.وكتبت […]

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