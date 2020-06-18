الكشف عن تعهدات اميركية لمساعدة العراق على تجاوز الازمة المالية

2020/06/18 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية،...





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