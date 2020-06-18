العراق..تسجيل 83 وفاة و  ١٤٦٣ اصابة جديدة بكورونا 

2020/06/18 | 21:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل ١٤٦٣ اصابة جديدة و٨٣ ...

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