الكعبي: نقابة المحامين شريك أساس للسلطة التشريعية

2020/06/18 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، أن نقابة المحامين تعد الشريك الأساس للسلطة التشريعية في جميع القوانين والتشريعات الخاصة بالحقوق والحريات العامة.

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